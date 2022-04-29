Российским теннисистам назвали условия выступления на Ролан Гаррос

— Позиция не изменилась. На сегодняшний день мы соблюдаем декларацию от 9 марта 2022 года всех министерств спорта Европейского союза и других подписавших ее стран, которая направлена на введение для российских и белорусских спортсменов режима строгого нейтралитета. Так что ни флага, ни гимна. Точка. Позиция такова, и мы ее придерживаемся, — заявил Мореттон.