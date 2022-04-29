Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+15° в 
USD 71.02EUR 74.56
Войти в почту
1 час назад

Российские теннисисты выступят на «Ролан Гаррос» при соблюдении условий нейтралитета

Матч ТВ

Глава Французской федерации тенниса (FFT) Жиль Мореттон подтвердил L'Équipe, что российские и белорусские спортсмены выступят на «Ролан Гаррос», но при условии отсутствия флагов и гимнов.

Российским теннисистам назвали условия выступления на Ролан Гаррос
Фото: ТАССТАСС

— Позиция не изменилась. На сегодняшний день мы соблюдаем декларацию от 9 марта 2022 года всех министерств спорта Европейского союза и других подписавших ее стран, которая направлена на введение для российских и белорусских спортсменов режима строгого нейтралитета. Так что ни флага, ни гимна. Точка. Позиция такова, и мы ее придерживаемся, — заявил Мореттон.

Функционер также не стал комментировать позицию Уимблдона и британского правительства. На прошлой неделе Всеанглийский клуб лаун-тенниса (AELTC) и крокета и Ассоциация лаун-тенниса (LTA) объявили, что россиянам и белорусам запрещено выступать на Уимблдоне и других турнирах в Великобритании в 2022 году из-за ситуации на Украине.

— Мы не собираемся вдаваться в суждения и оценки правительства Великобритании. У каждого своя позиция, — сказал он.

«Ролан Гаррос» пройдет с 22 мая по 5 июня.

Теннис,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители