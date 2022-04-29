Российским теннисистам назвали условия выступления на Ролан Гаррос

Глава Французской федерации тенниса (FFT) Жиль Мореттон подтвердил L'Équipe, что российские и белорусские спортсмены выступят на «Ролан Гаррос», но при условии отсутствия флагов и гимнов.
— Позиция не изменилась. На сегодняшний день мы соблюдаем декларацию от 9 марта 2022 года всех министерств спорта Европейского союза и других подписавших ее стран, которая направлена на введение для российских и белорусских спортсменов режима строгого нейтралитета. Так что ни флага, ни гимна. Точка. Позиция такова, и мы ее придерживаемся, — заявил Мореттон.
Функционер также не стал комментировать позицию Уимблдона и британского правительства. На прошлой неделе Всеанглийский клуб лаун-тенниса (AELTC) и крокета и Ассоциация лаун-тенниса (LTA) объявили, что россиянам и белорусам запрещено выступать на Уимблдоне и других турнирах в Великобритании в 2022 году из-за ситуации на Украине.
— Мы не собираемся вдаваться в суждения и оценки правительства Великобритании. У каждого своя позиция, — сказал он.
«Ролан Гаррос» пройдет с 22 мая по 5 июня.