Названо условие возвращения Медведевым статуса первой ракетки мира

Стало известно условие возвращения российским теннисистом Даниилом Медведевым статуса первой ракетки мира. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

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Медведев вновь возглавит рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), если Новак Джокович не выйдет в третий тур турнира серии ATP Masters 1000 в Мадриде. При этом россиянин пропускает соревнования, так как восстанавливается после операции.

Медведев получил статус первой ракетки мира 28 февраля. Он обошел Джоковича после удачного выступления на турнире в мексиканском Акапулько. Однако спустя неделю, 4 апреля, россиянин вновь уступил первое место рейтинга сербу.