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32 минуты назад

Грачева проиграла десятой ракетке мира и не смогла выйти в третий круг турнира в Мадриде

ТАСС

Российская теннисистка Варвара Грачева в субботу уступила Онс Жабер из Туниса в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Мадриде.

Грачева проиграла десятой ракетке мира
Фото: EPAEPA

Матч закончился со счетом 7:5, 0:6, 6:4 в пользу Жабер, получившей восьмой номер посева на турнире. Грачева не получила номер посева. В третьем круге Жабер встретится с представительницей Швейцарии Белиндой Бенчич (11-й номер посева), обыгравшей во втором круге Каролину Мухову из Чехии (6:3, 4:6, 7:5).

Грачевой 21 год, она занимает 73-е место в мировом рейтинге, на ее счету нет побед на турнирах под эгидой организации. На турнирах Большого шлема Грачева не проходила дальше третьего круга.

Жабер 27 лет, она занимает 10-е место в рейтинге WTA. На счету спортсменки один титул под эгидой организации. Лучшим ее результатом на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии (2020) и Уимблдона (2021).

Турнир в Мадриде завершится 7 мая, он относится к категории WTA 1 000, престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир WTA. Призовой фонд соревнований составляет более $6,5 млн. Действующей победительницей является представительница Белоруссии Арина Соболенко. Из россиянок турнир выигрывали Мария Шарапова и Динара Сафина.

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