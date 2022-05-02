Британский теннисист Маррей вступился за россиян

Экс-первая ракетка мира Энди Маррей поддержал Новака Джоковича и Рафаэля Надаля в позиции, занятой по отношению к недопуску российских теннисистов к Уимблдону.
"Я думаю, что это очень несправедливо по отношению к моим российским коллегам. В том смысле, что они не виноваты в том, что сейчас происходит на Украине. Я разговаривал с некоторыми российскими игроками, с некоторыми украинцами. Мне очень жаль игроков, которым не разрешают играть, и я понимаю, что они считают это несправедливым. Я не поддерживаю бан игроков", — приводит слова Маррея Daily Mail.
Напомним, что 20 апреля организаторы Уимблдона приняли решение не допускать российских и белорусских спортсменов. Изначально министр спорта Великобритании Найджл Хаддлстон заявил, что в организации хотят получить подтверждение в письменном виде от российских теннисистов, где они укажут, что не получают поддержки от президента Владимира Путина, России или Белоруссии. Но в итоге к таким действиям не пришлось прибегать. Турнир стартует в Лондоне 27 июня.
Ранее Шамиль Тарпищев заявил, что вопрос участия наших теннисистов в Уимблдоне еще окончательно не решен.