Британский теннисист Маррей вступился за россиян

"Я думаю, что это очень несправедливо по отношению к моим российским коллегам. В том смысле, что они не виноваты в том, что сейчас происходит на Украине. Я разговаривал с некоторыми российскими игроками, с некоторыми украинцами. Мне очень жаль игроков, которым не разрешают играть, и я понимаю, что они считают это несправедливым. Я не поддерживаю бан игроков", — приводит слова Маррея Daily Mail.