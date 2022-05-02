Даниил Медведев остался на втором месте в рейтинге ATP

ATP опубликовала обновлённую версию рейтинга теннисистов в мужском одиночном разряде. Победитель Открытого чемпионата США 2021 года, россиянин Даниил Медведев остался на второй строчке. Он уступает только 20-кратному чемпиону турниров «Большого шлема», сербу Новаку Джоковичу. Разрыв между ними, как и прежде, составляет 320 очков.