Даниил Медведев остался на втором месте в рейтинге ATP

ATP опубликовала обновлённую версию рейтинга теннисистов в мужском одиночном разряде. Победитель Открытого чемпионата США 2021 года, россиянин Даниил Медведев остался на второй строчке. Он уступает только 20-кратному чемпиону турниров «Большого шлема», сербу Новаку Джоковичу. Разрыв между ними, как и прежде, составляет 320 очков.
Карен Хачанов остался на 26-й строчке. Аслан Карацев опустился на одно место и стал 34-м.
Рейтинг АТР. 2 мая 1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 8400 очков. 2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 8080. 3 (3). Александр Зверев (Германия) — 7420. 4 (4). Рафаэль Надаль (Испания) — 6435. 5 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 5690. 6 (6). Маттео Берреттини (Италия) — 4495. 7 (7). Каспер Рууд (Норвегия) — 4110. 8 (8). Андрей Рублёв (Россия) — 4025. 9 (9). Карлос Алькарас (Испания) — 3818. 10 (10). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3625… 26 (26). Карен Хачанов (Россия) — 1633… 34 (33). Аслан Карацев (Россия) — 1253.