Джокович ведёт переговоры об участии в Открытом чемпионате Москвы

Ведём ли мы с кем-то переговоры из топ-теннисистов, помимо Новака? Мы ведём переговоры со многими. Однако, когда мы ведём переговоры, мы ничего не афишируем. Всё зависит прежде всего от календаря тех, с кем мы разговариваем: кто-то откликается, у кого-то свои аргументы, кто-то хочет приехать. Политикой мы не занимаемся. Мы занимаемся только теннисом, потому что это уникальный вид спорта, который никак не может быть в политике», — сказал Камельзон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.