Организаторы турнира в Нидерландах заявили о допуске теннисистов из РФ

Организаторы турнира в голландском Хертогенбосе сделали заявление по поводу допуска российских и белорусских теннисистов к турниру. В оргкомитете турнира заявили, что поддерживают позицию АТР и WTA о допуске россиян и белорусов к турниру в нейтральном статусе и недопущении дискриминации.
«Это означает, что игроки из России и Беларуси могут участвовать в турнирах ATP/WTA под нейтральным флагом. Они имеют право зарегистрироваться», — говорится в заявлении.
Организаторы турнира в Хертогенбосе также осудили решение Уимблдона об отстранении белорусов и россиян, которое, по мнению оргкомитета, основано на политических решениях правительства Великобритании.
Турнир на травяных кортах в Нидерландах пройдет с 4 по 12 июня 2022 года.