Организаторы турнира в Нидерландах заявили о допуске теннисистов из РФ

Организаторы турнира в голландском Хертогенбосе сделали заявление по поводу допуска российских и белорусских теннисистов к турниру. В оргкомитете турнира заявили, что поддерживают позицию АТР и WTA о допуске россиян и белорусов к турниру в нейтральном статусе и недопущении дискриминации.