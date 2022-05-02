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1 час назад

Организаторы турнира в Хертогенбосе сделали заявление о допуске российских теннисистов

Inoprosport

Организаторы турнира в голландском Хертогенбосе сделали заявление по поводу допуска российских и белорусских теннисистов к турниру. В оргкомитете турнира заявили, что поддерживают позицию АТР и WTA о допуске россиян и белорусов к турниру в нейтральном статусе и недопущении дискриминации.

Организаторы турнира в Нидерландах заявили о допуске теннисистов из РФ
Фото: ТАССТАСС

«Это означает, что игроки из России и Беларуси могут участвовать в турнирах ATP/WTA под нейтральным флагом. Они имеют право зарегистрироваться», — говорится в заявлении.

Организаторы турнира в Хертогенбосе также осудили решение Уимблдона об отстранении белорусов и россиян, которое, по мнению оргкомитета, основано на политических решениях правительства Великобритании.

Турнир на травяных кортах в Нидерландах пройдет с 4 по 12 июня 2022 года.

Теннис,
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