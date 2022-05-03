Теннисист Рублев одержал победу над британцем и вышел в 1/8 финала

Российский теннисист Андрей Рублев одержал победу над Дрэйпером Джеком (Великобритания) в матче второго круга турнира «Мастерс» в Мадриде со счетом 2:6, 6:4, 7:5. Продолжительность встречи составила 2 часа и 21 минуту.

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Рублев не принимал участие в матчах первого круга. Его соперник в 1/8 финала будет известен позднее.

В обновленном рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Рублев занимает восьмую позицию. Лидирует серб Новак Джокович. Он набрал 8400 очков. На второй позиции располагается Даниил Медведев (8080 очков). Сейчас он приступил к тренировкам после недавней операции по удалению грыжи. Россиянин пропустит два ближайших турнира «Мастерс» в Мадриде и Риме. Тройку лучших замыкает представитель Германии Александр Зверев.