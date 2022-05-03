Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+18° в 
USD 71.02EUR 74.56
Войти в почту
1 час назад

Теннисист Рублев одержал волевую победу над британцем и вышел в 1/8 финала в Мадриде

Газета.Ru

Российский теннисист Андрей Рублев одержал победу над Дрэйпером Джеком (Великобритания) в матче второго круга турнира «Мастерс» в Мадриде со счетом 2:6, 6:4, 7:5. Продолжительность встречи составила 2 часа и 21 минуту.

Теннисист Рублев одержал победу над британцем и вышел в 1/8 финала
Фото: EPAEPA

Рублев не принимал участие в матчах первого круга. Его соперник в 1/8 финала будет известен позднее.

В обновленном рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Рублев занимает восьмую позицию. Лидирует серб Новак Джокович. Он набрал 8400 очков. На второй позиции располагается Даниил Медведев (8080 очков). Сейчас он приступил к тренировкам после недавней операции по удалению грыжи. Россиянин пропустит два ближайших турнира «Мастерс» в Мадриде и Риме. Тройку лучших замыкает представитель Германии Александр Зверев.

Напомним, что российские теннисисты были отстранены от участия в Уимблдоне, который пройдет в Лондоне в июне-июле 2022 года. Сразу несколько мировых звезд тенниса не поддержали это решение организаторов турнира, среди них Новак Джокович, Энди Маррей и Рафаэль Надаль.

Теннис,Даниил Медведев,Рафаэль Надаль,Андрей Рублев,Александр Зверев,Новак Джокович,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители