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51 минуту назад

Джокович установил рекорд мужского тенниса по победам над одним соперником

Матч ТВ

Первая ракетка мира серб Новак Джокович во втором круге «Мастерса» в Мадриде обыграл француза Гаэля Монфиса (6:3, 6:2) и повел в личных встречах со счетом 18-0.

Джокович установил уникальный рекорд мужского тенниса
Фото: ReutersReuters

Это рекордный показатель на уровне ATP-тура. Ранее теннисистам удавалось доводить счет личных встреч до 17-0: Рафаэль НадальРишар Гаске; Роджер ФедерерМихаил Южный; Роджер Федерер — Давид Феррер; Иван Лендл — Тим Майотт; Бьорн Борг — Витас Герулайтис.

Джокович в третьем круге «Мастерса» сыграет с экс-первой ракеткой мира британцем Энди Марреем.

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