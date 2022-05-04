Джокович установил уникальный рекорд мужского тенниса

Первая ракетка мира серб Новак Джокович во втором круге «Мастерса» в Мадриде обыграл француза Гаэля Монфиса (6:3, 6:2) и повел в личных встречах со счетом 18-0.
Это рекордный показатель на уровне ATP-тура. Ранее теннисистам удавалось доводить счет личных встреч до 17-0: Рафаэль Надаль — Ришар Гаске; Роджер Федерер — Михаил Южный; Роджер Федерер — Давид Феррер; Иван Лендл — Тим Майотт; Бьорн Борг — Витас Герулайтис.
Джокович в третьем круге «Мастерса» сыграет с экс-первой ракеткой мира британцем Энди Марреем.