Надаль попросил отложить матч из-за необычной прихоти

Сегодня четвертая ракетка мира проведет первый матч на турнире серии «Мастерс» в Мадриде, а «Реал», за который болеет Надаль, примет «Манчестер Сити» на «Сантьяго Бернабеу» в ответном полуфинале Лиги чемпионов (первый матч – 3:4).

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Теннисист обратился к Фелисиано Лопесу, директору турнира в Мадриде, и попросил не ставить его игру на то же время, что и матч «Реала» с «Ман Сити». Надаль намерен посетить «Сантьяго Бернабеу».

«Рафе нравится играть днем, а из-за полуфинала Лиги чемпионов он попросил нас не ставить его матч на то же время», – рассказал Лопес для El Larguero.