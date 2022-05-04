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50 минут назад

Надаль попросил отложить матч из-за необычной прихоти

Sports.ru

Сегодня четвертая ракетка мира проведет первый матч на турнире серии «Мастерс» в Мадриде, а «Реал», за который болеет Надаль, примет «Манчестер Сити» на «Сантьяго Бернабеу» в ответном полуфинале Лиги чемпионов (первый матч – 3:4).

Надаль попросил отложить матч из-за необычной прихоти
Фото: Sports.ruSports.ru

Теннисист обратился к Фелисиано Лопесу, директору турнира в Мадриде, и попросил не ставить его игру на то же время, что и матч «Реала» с «Ман Сити». Надаль намерен посетить «Сантьяго Бернабеу».

«Рафе нравится играть днем, а из-за полуфинала Лиги чемпионов он попросил нас не ставить его матч на то же время», – рассказал Лопес для El Larguero.

Соперником испанца в сегодняшнем матче станет Миомир Кецманович. Игра начнется в 17:00 по московскому времени.

Теннис,Фелисиано Лопес,Реал,
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