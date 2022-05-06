Международная федерация тенниса приостановила членство России

Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России (ФТР). Об этом сообщил телеканалу «Матч ТВ» глава федерации Шамиль Тарпищев.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Решение было принято на внеочередной конференции ITF, которая состоялась 6 мая.

«Как случилось, так и случилось. Главное, что наших ребят никто не трогает, они продолжают выступать индивидуально. Это решение исполком принял ранее, а сегодня конференция подтвердила», - сказал Тарпищев.

По его словам, речь идет о временной приостановке членства. Против этого решения выступили 20% членов исполкома, «теоретически, могли и больше», отметил Тарпищев.

Исключение из ITF означает, что сборная России не сможет участвовать в командных соревнованиях под эгидой международной федерации, а ФТР не будет голосовать на ежегодном общем собрании ITF. При этом российские спортсмены продолжат выступать в личных соревнованиях.