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1 час назад

Международная федерация тенниса приостановила членство России

Вероника Полынина

Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России (ФТР). Об этом сообщил телеканалу «Матч ТВ» глава федерации Шамиль Тарпищев.

Международная федерация тенниса приостановила членство России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Решение было принято на внеочередной конференции ITF, которая состоялась 6 мая.

«Как случилось, так и случилось. Главное, что наших ребят никто не трогает, они продолжают выступать индивидуально. Это решение исполком принял ранее, а сегодня конференция подтвердила», - сказал Тарпищев.

По его словам, речь идет о временной приостановке членства. Против этого решения выступили 20% членов исполкома, «теоретически, могли и больше», отметил Тарпищев.

Исключение из ITF означает, что сборная России не сможет участвовать в командных соревнованиях под эгидой международной федерации, а ФТР не будет голосовать на ежегодном общем собрании ITF. При этом российские спортсмены продолжат выступать в личных соревнованиях.

Ранее Шамиль Тарпищев подтвердил, что вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев выступит на «Ролан Гаррос». Турнир пройдет с 22 мая по 5 июня в Париже.

Теннис,Даниил Медведев,Шамиль Тарпищев,СБОРНАЯ РОССИИ,
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