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1 час назад

Алькарас о победе над Джоковичем: «Матч был равный. Если честно, не знаю, что сыграло решающую роль»

Sports.ru

Карлос Алькарас прокомментировал победу над Новаком Джоковичем в полуфинале «Мастерса» в Мадриде (6:7, 7:5, 7:6). Накануне 19-летний испанец обыграл Рафаэля Надаля.

Алькарас о победе над Джоковичем: «Матч был равный»
Фото: ReutersReuters

«Я не знаю, что сыграло решающую роль. Матч был равный. У него были шансы взять мою подачу в конце второго сета. Тай-брейк в первом сете тоже был очень упорный. Если честно, я не знаю, что сыграло роль.

[Эти победы] придают мне большую уверенность перед завтрашним финалом. Я знаю, что хорошо играл, и думаю, что в оставшейся части сезона смогу играть против лучших игроков мира и их побеждать. Так что это придает мне большую уверенность».

Теннис,Рафаэль Надаль,
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