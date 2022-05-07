Алькарас о победе над Джоковичем: «Матч был равный»

«Я не знаю, что сыграло решающую роль. Матч был равный. У него были шансы взять мою подачу в конце второго сета. Тай-брейк в первом сете тоже был очень упорный. Если честно, я не знаю, что сыграло роль.



[Эти победы] придают мне большую уверенность перед завтрашним финалом. Я знаю, что хорошо играл, и думаю, что в оставшейся части сезона смогу играть против лучших игроков мира и их побеждать. Так что это придает мне большую уверенность».