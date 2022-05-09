Жабер о победе в Мадриде: «Мне помогали животные»

Я так уже делала, но не с животными. В Чикаго. У меня была книжка «21 теннисный урок», и я открывала ее на случайной странице. Там было написано, чему теннис может тебя научить, и я это использовала. Но в Мадриде получилось еще лучше. Спасибо за помощь, животные друзья».