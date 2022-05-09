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1 час назад

ITF подтвердила отстранение российских теннисистов от командных турниров

Lenta.ruиещё 4

Международная федерация тенниса (ITF) подтвердила отстранение россиян и белорусов от командных турниров. Об этом сообщается на сайте организации.

ITF подтвердила отстранение российских теннисистов от командных турниров
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Также ратифицировано решение о приостановке членства национальных федераций в ITF.

«Правление ITF отменило все мероприятия в России и Белоруссии с 1 марта до дальнейшего уведомления», — говорится в заявлении федерации.

Таким образом, спортсмены точно пропустят Кубок Дэвиса у мужчин и Кубок Билли Джин Кинг у женщин. Действующими победителями обоих турниров являются сборные России.

Ранее глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев сообщил о приостановке членства в ITF.

«Решение принято общим голосованием. Это ожидаемо. Это был решенный вопрос по сути», — заявил он и добавил, что аналогичные санкции будут применены к Белоруссии.

1 марта Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) и Женская теннисная ассоциация (WTA) объявили, что разрешат россиянам выступать на соревнованиях в нейтральном статусе. Спортсмены на турнирах лишены флага и гимна.

Теннис,Билли Джин,Шамиль Тарпищев,СБОРНАЯ РОССИИ,
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