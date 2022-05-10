Рублев не смог выйти в третий круг "Мастерса" в Риме

Россиянин Андрей Рублев во вторник уступил сербу Филипу Крайиновичу в матче второго круга турнира серии "Мастер" Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Риме.
Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:4 в пользу Крайиновича, не получившего номер посева на турнире. Рублев был посеян под шестым номером. В третьем круге серб сыграет либо с итальянцем Фабио Фоньини, либо с победителем матча между испанцем Педро Мартинесом и еще одним представителем Италии Янником Синнером (10-й номер посева).
Единственным представителем России на турнире в мужском одиночном разряде остался Карен Хачанов - во вторник Аслан Карацев уступил сербу Новаку Джоковичу в матче второго круга (3:6, 2:6), а вторая ракетка мира Даниил Медведев пропускает соревнования, так как восстанавливается после операции по удалению грыжи.
Рублеву 24 года, он занимает седьмое место в рейтинге ATP. Россиянин завоевал 11 титулов под эгидой ассоциации, на турнирах Большого шлема Рублев не проходил дальше четвертьфинала. В 2021 году в составе сборной России он стал победителем Кубка Дэвиса и Кубка ATP. На Олимпийских играх в Токио спортсмен завоевал золото в миксте в паре с Анастасией Павлюченковой.
Крайиновичу 30 лет, он располагается на 54-й позиции мирового рейтинга. На его счету нет титулов под эгидой ATP. На турнирах Большого шлема серб не проходил дальше третьего круга.
Турнир в Риме завершится 15 мая. Он относится к категории "Мастерс", престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир ATP. Призовой фонд соревнований составляет более €5,4 млн. Действующим победителем турнира является испанец Рафаэль Надаль.