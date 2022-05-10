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1 час назад

Карацев проиграл Джоковичу во втором круге теннисного турнира серии "Мастерс" в Риме

ТАССиещё 5

Россиянин Аслан Карацев во вторник уступил сербу Новаку Джоковичу в матче второго круга турнира серии "Мастерс" Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Риме.

Карацев уступил Джоковичу во 2-м круге турнира в Риме
Фото: EPAEPA

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:2 в пользу Джоковича, посеянного на турнире под первым номером. Карацев не получил номера посева. В третьем круге Джокович сыграет с победителем матча между сербом Ласло Джере и швейцарцем Стэном Вавринкой.

Карацеву 28 лет, он занимает 35-е место в рейтинге ATP, на его счету три титула под эгидой организации. Лучшим результатом россиянина на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Australian Open (2021). На Олимпиаде в Токио Карацев в паре с Еленой Весниной завоевал серебряную медаль в миксте.

Джоковичу 34 года, он возглавляет рейтинг ATP, на его счету 20 побед на турнирах Большого шлема: девять раз он выигрывал Australian Open, шесть раз - Уимблдон, трижды - US Open, два раза - Roland Garros. Всего спортсмен побеждал на 86 турнирах ATP. Также Джокович является бронзовым призером Олимпийских игр 2008 года в одиночном разряде.

Турнир в Риме завершится 15 мая. Он относится к категории "Мастерс", престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир ATP. Призовой фонд соревнований составляет более €5,4 млн. Действующим победителем турнира является испанец Рафаэль Надаль.

Теннис,Аслан Карацев,Елена Веснина,Стэн Вавринка,Рафаэль Надаль,Новак Джокович,
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