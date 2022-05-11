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1 час назад

Уимблдон захотели лишить рейтинговых очков за отстранение россиян

Lenta.ruиещё 6

Совет игроков Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) захотел лишить Уимблдон рейтинговых очков за отстранение российских и белорусских спортсменов. Об этом сообщает The Telegraph.

Уимблдон захотели лишить рейтинговых очков за отстранение россиян
Фото: ReutersReuters

Отмечается, что, помимо Уимблдона, рейтинговых очков могут лишиться и другие турниры в Великобритании. В Женской теннисной ассоциации (WTA) готовы присоединится к этой инициативе. По информации источника, окончательное решение будет принято в ближайшие 48 часов.

Ранее президент Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета (AELTC) Иан Хьюитт заявил, что отказывается считать дискриминацией недопуск российских и белорусских теннисистов до Уимблдона-2022. Он объяснил, что решение было принято для обеспечения безопасности и благополучия других игроков и их семей.

20 апреля организаторы Уимблдона объявили, что не допустят к участию в турнире спортсменов из России и Белоруссии. Таким образом, на нем не сможет выступить вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев.

Теннис,Даниил Медведев,
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