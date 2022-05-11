Уимблдон захотели лишить рейтинговых очков за отстранение россиян

Совет игроков Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) захотел лишить Уимблдон рейтинговых очков за отстранение российских и белорусских спортсменов. Об этом сообщает The Telegraph.

Фото: Reuters Reuters

Отмечается, что, помимо Уимблдона, рейтинговых очков могут лишиться и другие турниры в Великобритании. В Женской теннисной ассоциации (WTA) готовы присоединится к этой инициативе. По информации источника, окончательное решение будет принято в ближайшие 48 часов.

Ранее президент Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета (AELTC) Иан Хьюитт заявил, что отказывается считать дискриминацией недопуск российских и белорусских теннисистов до Уимблдона-2022. Он объяснил, что решение было принято для обеспечения безопасности и благополучия других игроков и их семей.