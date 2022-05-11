Уимблдон могут лишить рейтинговых очков за отстранение россиян

Совет игроков Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) отреагировал на решение организаторов Уимблдонского турнира не допускать российских теннисистов к участию. Так, АТР намерен лишить мероприятие рейтинговых очков, если запрет не будет снят, сообщает Telegraph.

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По информации издания, решение советом будет принято в ближайшие 48 часов и не только в отношении Уимблдона, который пройдет с 27 июня по 10 июля, но и касательно других турниров в Великобритании. Кроме того, Женская теннисная ассоциация (WTA) близка к тому, чтобы пойти на такой же шаг.

Напомним, что в апреле организаторы третьего в сезоне турнира Большого шлема из-за ситуации на Украине отказались допускать на соревнования российских и белорусских теннисистов. Кроме того, игрокам из России и Белоруссии запретили выступать на травяных турнирах в Великобритании под эгидой Ассоциации лаун-тенниса (LTA).