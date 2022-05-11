Рафаэль Надаль уверенно победил Иснера и вышел в 3-й круг «Мастерса» в Риме

Победу со счётом 6:3, 6:1 одержал Рафаэль Надаль. Продолжительность встречи составила 1 час 16 минут. Надаль оформил одну подачу навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из четырёх. На счету Иснера – один эйс, две двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из двух.