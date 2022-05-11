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1 час назад

Тарпищев оценил возможное лишение Уимблдона рейтинговых очков

Lenta.ru

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев оценил возможное лишение Уимблдона рейтинговых очков. Его слова передает «Чемпионат.com».

Тарпищев оценил возможное лишение Уимблдона рейтинговых очков
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Решение, которое обсуждают [Ассоциация теннисистов-профессионалов] ATP и [Женская теннисная ассоциация] WTA, обсуждается давно. Если они примут такое решение, то удивления не будет», — заявил он.

Тарпищев посчитал, что лишение рейтинговых очков может психологически повлиять на организаторов турнира, потому что окончательное решение по допуску спортсменов не принято.

Ранее 11 мая The Telegraph сообщил, что Совет игроков ATP захотел лишить Уимблдон рейтинговых очков за отстранение российских и белорусских теннисистов. Окончательное решение должно быть принято в ближайшие 48 часов. Отмечалось, что, помимо Уимблдона, рейтинговых очков могут лишиться и другие турниры в Великобритании.

20 апреля организаторы Уимблдона объявили, что не допустят к участию в турнире спортсменов из России и Белоруссии. Представители ATP и WTA осудили это решение.

Теннис,Шамиль Тарпищев,
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