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39 минут назад

Александрова проиграла Саккари и вылетела с турнира в Риме

Советский спорт

Россиянка не смогла взять ни одного сета

Александрова лихо вылетела с турнира в Риме
Фото: РИАРИА

Российская теннисистка Екатерина Александрова в матче второго круга турнира WTA в Риме проиграла гречанке Марии Саккари.

Встреча продолжалась один час 19 минут и завершилась со счетом 6:3, 6:2 в пользу представительницы Греции. Саккари шесть раз подавала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из шести. На счету россиянки ни одного эйса, три двойные ошибки и один реализованный брейк из двух.

Также 11 мая свой матч на турнире проведет Дарья Касаткина, которая встретится с канадкой Лейлой Фернандес. Начало в 17.30 по московскому времени.

Теннис,Лейла Фернандес,Дарья Касаткина,Екатерина Александрова,
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