Александрова лихо вылетела с турнира в Риме

Встреча продолжалась один час 19 минут и завершилась со счетом 6:3, 6:2 в пользу представительницы Греции. Саккари шесть раз подавала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из шести. На счету россиянки ни одного эйса, три двойные ошибки и один реализованный брейк из двух.