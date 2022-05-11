Названы теннисисты, вошедшие в топ-100 высокооплачиваемых спортсменов мира

Федерер не играл с Уимблдона-2021 из-за очередной операции на колене, в данный момент он занимает 46-е место в рейтинге ATP. Серена также не выходила на корт с Уимблдона-2021, её текущая позиция в рейтинге — 248-е место. Осака — 38-я ракетка мира.