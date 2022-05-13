Итальянский теннисист-чемпион вступился за россиян

Победитель Кубка Дэвиса 1976 года в составе сборной Италии Тонино Цугарелли высказался о решении организаторов Уимблдона отстранить российских и белорусских теннисистов от турнира. Его слова приводит Tennis World USA.

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Теннисист назвал отстранение неправильным и добавил, что такое решение должно исходить от международной федерации. По его мнению, Даниил Медведев и Андрей Рублев не участвуют в политических акциях и имеют право выступать.

«Теннисистов должны просить играть, а не подписывать заявления против своего правительства», — заявил чемпион.

20 апреля организаторы Уимблдона запретили россиянам и белорусам участвовать в соревнованиях. Это вызвало негативную реакцию со стороны профессионального сообщества: в Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и Женской теннисной ассоциации (WTA) раскритиковали решение британцев.