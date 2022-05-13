Касаткина вышла в полуфинал теннисного турнира в Риме

Россиянка Дарья Касаткина в пятницу вышла в полуфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Риме. Ее соперница по четвертьфиналу швейцарка Джиль Тайхманн отказалась от продолжения встречи во втором сете.
На момент отказа Тайхманн счет был 6:4, 3:2 в пользу Касаткиной. Ранее по ходу второго сета швейцарка брала медицинскую паузу. За выход в финал Касаткина сыграет с теннисисткой из Туниса Онс Жабер, получившей на турнире девятый номер посева.
Касаткиной 25 лет, она занимает 23-е место в рейтинге WTA, россиянка побеждала на четырех турнирах под эгидой организации. Лучшим результатом спортсменки на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции и Уимблдона в 2018 году.
Тайхманн 24 года, она занимает 29-е место в мировом рейтинге. На счету швейцарки две победы на турнирах WTA. На турнирах Большого шлема Тайхманн не проходила дальше второго круга.
Турнир в Риме завершится 15 мая, он относится к категории WTA 1 000, престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир WTA. Призовой фонд соревнований составляет более $2,5 млн. Действующей победительницей является первая ракетка мира полька Ига Свёнтек. Из россиянок турнир выигрывали Мария Шарапова (трижды) и Динара Сафина.