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1 час назад

Касаткина вышла в полуфинал теннисного турнира в Риме

ТАССиещё 6

Россиянка Дарья Касаткина в пятницу вышла в полуфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Риме. Ее соперница по четвертьфиналу швейцарка Джиль Тайхманн отказалась от продолжения встречи во втором сете.

Касаткина вышла в полуфинал теннисного турнира в Риме
Фото:  AP Photo/Manu Fernandez AP Photo/Manu Fernandez

На момент отказа Тайхманн счет был 6:4, 3:2 в пользу Касаткиной. Ранее по ходу второго сета швейцарка брала медицинскую паузу. За выход в финал Касаткина сыграет с теннисисткой из Туниса Онс Жабер, получившей на турнире девятый номер посева.

Касаткиной 25 лет, она занимает 23-е место в рейтинге WTA, россиянка побеждала на четырех турнирах под эгидой организации. Лучшим результатом спортсменки на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции и Уимблдона в 2018 году.

Тайхманн 24 года, она занимает 29-е место в мировом рейтинге. На счету швейцарки две победы на турнирах WTA. На турнирах Большого шлема Тайхманн не проходила дальше второго круга.

Турнир в Риме завершится 15 мая, он относится к категории WTA 1 000, престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир WTA. Призовой фонд соревнований составляет более $2,5 млн. Действующей победительницей является первая ракетка мира полька Ига Свёнтек. Из россиянок турнир выигрывали Мария Шарапова (трижды) и Динара Сафина.

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