Касаткина вышла в полуфинал теннисного турнира в Риме

Россиянка Дарья Касаткина в пятницу вышла в полуфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Риме. Ее соперница по четвертьфиналу швейцарка Джиль Тайхманн отказалась от продолжения встречи во втором сете.

Фото: AP Photo/Manu Fernandez AP Photo/Manu Fernandez

На момент отказа Тайхманн счет был 6:4, 3:2 в пользу Касаткиной. Ранее по ходу второго сета швейцарка брала медицинскую паузу. За выход в финал Касаткина сыграет с теннисисткой из Туниса Онс Жабер, получившей на турнире девятый номер посева.

Касаткиной 25 лет, она занимает 23-е место в рейтинге WTA, россиянка побеждала на четырех турнирах под эгидой организации. Лучшим результатом спортсменки на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции и Уимблдона в 2018 году.

Тайхманн 24 года, она занимает 29-е место в мировом рейтинге. На счету швейцарки две победы на турнирах WTA. На турнирах Большого шлема Тайхманн не проходила дальше второго круга.