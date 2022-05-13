«Нет оснований для отстранения». Россия оспорила санкции в настольном теннисе

Наши клубы вернут в Лигу чемпионов. Но радоваться ещё рано.

Фото: VK.COM/CLUB_FAKELGAZPROM VK.COM/CLUB_FAKELGAZPROM

Среди прочих видов спорта от санкций по отношению к России пострадали и представители настольного тенниса. В частности, российские клубы «Факел-Газпром» и УГМК были отстранены от международных соревнований из-за специальной военной операции, которая проходит на Украине.

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Однако решение об отстранении удалось оспорить. Клубы доиграют турнир, в котором претендуют на победу. Это может стать хорошим прецедентом и в отношении других видов спорта, где действуют отстранения.

Правда, окончательно радоваться всё равно рано. «Чемпионат» вместе с юристами разобрался во всех тонкостях оправдания россиян.

«Отстранение является дискриминационным»

Итак, в марте 2022-го клубы «Факел-Газпром» из Оренбурга и УГМК из Верхней Пышмы Свердловской области должны были сыграть друг с другом в полуфинале европейской Лиги чемпионов, однако по решению исполкома Европейского союза настольного тенниса (ETTU) были отстранены от турнира. После того как российские команды досрочно выбыли из борьбы, победителем соревнований уже в седьмой раз была объявлена немецкая команда «Боруссия» (Дюссельдорф), выигравшая второй полуфинал.

Но в начале мая наши клубы были восстановлены по решению апелляционной инстанции ETTU, а отстранение россиян признано дискриминационным. Также известно, что результаты турнира должны быть пересмотрены. То есть организаторы обязаны провести отменённый полуфинал между российскими клубами, а затем и финал с «Боруссией». Сейчас идут переговоры между российскими клубами и ETTU об организации этих матчей.

Интересы российских клубов в этом непростом противостоянии представляла юридическая компания SILA International. Юрист Иван Быковский рассказал о процедуре перед апелляционной инстанцией:

«От имени Федерации настольного тенниса России наша юридическая фирма подала апелляционную жалобу на это решение, ссылаясь на то, что никаких законных оснований на такое отстранение нет.

Мы аргументировали тем, что регламентирующие документы ETTU такую санкцию не предусматривают. Ссылались на то, что применение подобных мер является дискриминационным по отношению к российским клубам и спортсменам. Они просто играли в настольный теннис, а их отстранили без каких-либо нарушений с их стороны. И эти аргументы были приняты. В решении апелляционной инстанции есть фраза о том, что, по мнению её членов, отстранение российских команд в данном случае является дискриминационным», – подчеркнул Иван Быковский.

Также он отметил, что «неприглашение спортсменов» с юридической точки зрения не является санкцией, хотя влечёт за собой более серьёзные последствия, чем приостановка членства федерации в организации, что по букве закона уже является полноценной санкцией.

«Даже когда права федерации приостановлены, участие спортсменов в соревнованиях допускается в нейтральном статусе, а ETTU сделали иначе — не стали приглашать спортсменов, а федерацию не отстранили».

«Восстановление только на текущий сезон»

Безусловно, восстановление наших клубов в правах – это серьёзный прорыв и большой успех, однако говорить о полном восстановлении российского настольного тенниса в правах на мировой арене пока очень рано.

На сайте ETTU отмечается, что запрет на участие национальных команд России и Беларуси в международных турнирах остаётся в силе. Также на соревнованиях не может демонстрироваться российская национальная символика.

Да и решение о проведении полуфинала и финала пока не принято. В клубах и федерации настольного тенниса России воздерживаются от комментариев, пока не уточнены все технические детали и нет уверенности, что снятие отстранения действительно будет реализовано, а не останется на бумаге.

Есть и ещё один нюанс: решение о восстановлении двух российских клубов принято только на текущий сезон. То есть участие российских клубов в соревнованиях следующего сезона остаётся под вопросом.

«ETTU восстановил клубы на текущий сезон, то есть на доигровку Лиги чемпионов. Мы запрашивали у них разъяснение, применяется ли это на будущие соревнования, и получили со стороны ETTU отрицательный ответ, а также разъяснения, что решение применяется только на текущий сезон. В связи с чем нами подана жалоба в спортивный арбитражный суд в Лозанне.

Одна из причин обращения в CAS – это прямое противоречие в тексте самого решения – оно говорит о дискриминации, но почему-то только применительно к сезону-2021/2022. То есть на будущие соревнования те же аргументы, по их словам, не распространяются. Мотивировка этого решения также отсутствует. Очень много спорных моментов, которые должен будет оценить CAS».

Международные федерации всё равно против

Стоит ли теперь ждать, что и другие международные федерации начнут постепенное восстановление российских спортсменов?

С одной стороны, это, действительно так. Быковский объясняет почему:

«Этот прецедент, безусловно, может помочь в аналогичных делах, потому что во многих случаях международные спортивные организации применяли именно такую меру – неприглашение спортсменов к дальнейшим соревнованиям. Такая мера – не санкция, не отстранение спортсменов. При схожих последствиях, с юридической точки зрения, это два разных концепта – когда накладывается дисциплинарная санкция за какое-то нарушение, и когда применяется такая мера воздействия без виновных действий со стороны спортсменов. Во многих случаях федерациям не дали права на защиту, то есть просто издали решение, никого не спросили и никого не послушали. В данном решении апелляционной инстанции ETTU признали избирательный характер этой меры, который отчасти связан с дискриминацией в отношении российских клубов и спортсменов».

С другой стороны, сами международные спортивные федерации зачастую выступают жёстко против отмены решений об отстранении российских спортсменов. Более того, некоторые из них уже готовы вносить поправки в уставы, которые позволят свободно отстранять спортсменов.

Так, изменить правила собирается Международный союз конькобежцев, который уже предложил формулировку для нового параграфа:

«В случае возникновения событий или обстоятельств исключительного характера, неподконтрольных ISU (таких как терроризм, массовые беспорядки, гражданские беспорядки, война (независимо от того, объявлена она или нет), забастовка, ядерное или химическое заражение, эпидемия и т. д.), ставящее под угрозу безопасное и/или регулярное осуществление деятельности ISU (в частности, организацию и проведение соревнований), Совет может принять решение о введении исключительных мер, направленных на сохранение безопасного, мирного и регулярного осуществления деятельности ISU. Совет организации может принять решение о как неограниченном, так и временном приостановлении прав членов ISU, представляющих страны, которые вызвали эти события, способствовали их появлению или вовлечены в них».

Сейчас отстранение спортсмена из-за действий государства, которое он представляет, может быть признано дискриминационным. Однако при введении подобной нормы в устав международных федераций исключение россиян уже не будет считаться нарушением прав спортсменов, то есть не допускать атлетов до соревнований станет ещё легче.

Также о своём намерении изменить устав заявила и Международная федерация санного спорта, арбитражный суд которой ранее отменил отстранение россиян от соревнований. Исполком с решением суда не согласился, сейчас в организации ищут способы наложить на россиян полноценные санкции, и для этого Федерация даже может изменить свод правил организации.