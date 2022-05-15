23-я ракетка мира, российская теннисистка Дарья Касаткина опубликовала в социальных сетях пост, где подвела итоги своего выступления на грунтовом турнире категории WTA-1000 в Риме (Италия).

Фото: арр арр

Напомним, Касаткина дошла до полуфинала, где уступила седьмой ракетке мира из Туниса Онс Жабер со счётом 4:6, 6:1, 5:7. По ходу соревнований Дарья обыграла полуфиналистку прошлогоднего «Ролан Гаррос», словенку Тамару Зиданшек, финалистку US Open – 2021, канадку Лейлу Фернандес, третью ракетку мира, испанку Паулу Бадосу и представительницу Швейцарии Хиль Белен Тайхман.

«Чао, Рим! Ты был добр ко мне в этот раз. P.S. Вкусная пицца может исцелить всё, даже разбитое теннисом сердце», — подписала снимки Касаткина.