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1 час назад

«Пицца может исцелить всё, даже разбитое теннисом сердце». Касаткина подвела итоги Рима

Чемпионат.comиещё 2

23-я ракетка мира, российская теннисистка Дарья Касаткина опубликовала в социальных сетях пост, где подвела итоги своего выступления на грунтовом турнире категории WTA-1000 в Риме (Италия).

«Пицца может исцелить всё, даже разбитое теннисом сердце»
Фото: аррарр

Напомним, Касаткина дошла до полуфинала, где уступила седьмой ракетке мира из Туниса Онс Жабер со счётом 4:6, 6:1, 5:7. По ходу соревнований Дарья обыграла полуфиналистку прошлогоднего «Ролан Гаррос», словенку Тамару Зиданшек, финалистку US Open – 2021, канадку Лейлу Фернандес, третью ракетку мира, испанку Паулу Бадосу и представительницу Швейцарии Хиль Белен Тайхман.

«Чао, Рим! Ты был добр ко мне в этот раз. P.S. Вкусная пицца может исцелить всё, даже разбитое теннисом сердце», — подписала снимки Касаткина.

По итогам соревнований в Риме Касаткина впервые с марта 2019 года вернётся в топ-20 рейтинга WTA.

Теннис,Лейла Фернандес,Онс Жабер,Дарья Касаткина,
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