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36 минут назад

Элина Свитолина и Гаэль Монфис сообщили, что осенью станут родителями

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Бывшая третья ракетка мира, украинская теннисистка Элина Свитолина сообщила, что ждёт ребёнка. Она опубликовала в социальных сетях совместный снимок с мужем, французским теннисистом Гаэлем Монфисом.

Элина Свитолина и Гаэль Монфис сообщили радостную новость
Фото: EPAEPA
из личного архива Элины Свитолиной

«С сердцем, полным любви и счастья, мы рады сообщить, что ждём девочку в октябре», — подписала снимок Свитолина.

Свитолина и Монфис публично заявили о том, что встречаются, в январе 2019 года во время Australian Open. В конце февраля 2021-го теннисисты сообщили о перерыве в отношениях, но уже через два месяца, в апреле, заявили о помолвке. Свадьба Свитолиной и Монфиса состоялась 16 июля 2021 года. Празднование бракосочетания прошло в шикарном отеле города Ньон, который находится на берегу Женевского озера в 25 км от Женевы.

Теннис,Гаэль Монфис,Элина Свитолина,
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