Теннисист Медведев высказался о ситуации на Украине

Российский теннисист Даниил Медведев ответил на вопрос журналиста, может ли он внимательно следить за развитием событий на Украине во время неучастия в турнирах.
«У меня было время, чтобы последить за тем, что происходит. Это очень расстраивает», — приводит слова Медведева ESPN.
Напомним, что последние пять недель россиянин восстанавливался после операции по удалению грыжи.
Изначально он планировал принять участие в двух майских турнирах серии «Мастерс» в Риме и Мадриде. Но позже отказался от них.
Медведев примет участие в турнире, который пройдет в Женеве с 15 по 21 мая. Во втором круге он сразится с победителем пары Ришар Гаске (Франция) – Джон Миллман (Австралия).
Стоит отметить, что Медведев как и все российские теннисисты пропустит Уимблдон. 20 апреля организаторы турнира приняли решение не допускать российских и белорусских спортсменов. Изначально министр спорта Великобритании Найджл Хаддлстон заявил, что в организации хотят получить подтверждение в письменном виде от российских теннисистов, где они укажут, что не получают поддержки от президента Владимира Путина, России или Белоруссии. Но в итоге к таким действиям не пришлось прибегать.