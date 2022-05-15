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28 минут назад

Теннисист Медведев высказался о ситуации на Украине

Газета.Ru

Российский теннисист Даниил Медведев ответил на вопрос журналиста, может ли он внимательно следить за развитием событий на Украине во время неучастия в турнирах.

Теннисист Медведев высказался о ситуации на Украине
Фото: Darron Cummings/APDarron Cummings/AP

«У меня было время, чтобы последить за тем, что происходит. Это очень расстраивает», — приводит слова Медведева ESPN.

Напомним, что последние пять недель россиянин восстанавливался после операции по удалению грыжи.

Изначально он планировал принять участие в двух майских турнирах серии «Мастерс» в Риме и Мадриде. Но позже отказался от них.

Медведев примет участие в турнире, который пройдет в Женеве с 15 по 21 мая. Во втором круге он сразится с победителем пары Ришар Гаске (Франция) – Джон Миллман (Австралия).

Стоит отметить, что Медведев как и все российские теннисисты пропустит Уимблдон. 20 апреля организаторы турнира приняли решение не допускать российских и белорусских спортсменов. Изначально министр спорта Великобритании Найджл Хаддлстон заявил, что в организации хотят получить подтверждение в письменном виде от российских теннисистов, где они укажут, что не получают поддержки от президента Владимира Путина, России или Белоруссии. Но в итоге к таким действиям не пришлось прибегать.

Теннис,Даниил Медведев,Джон Миллман,Ришар Гаске,Владимир Путин,
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