Медведев заявил, что понимает отстранение россиян от "Уимблдона"

«Эту ситуацию много обсуждали. Я лишь следил за ней, решение принимаю не я. Это решать Уимблдону, ATP и, возможно, властям Британии. Сложная ситуация.



Я не общался лично с другими игроками на эту тему, так как меня не было в туре. Я приехал в Женеву, если они захотят, мы можем обсудить это. Я точно не знаю, итоговое ли это решение.



Я могу понять это решение, но не считаю его справедливым. По каким правилам можно отстранять игроков? Юридически теннисисты являются независимыми подрядчиками. И в Великобритании россияне имеют право на работу», — цитирует Медведева TGD.