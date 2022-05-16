Джокович не поддержал бойкот "Уимблдона"

«Нам нужна коммуникация с организаторами Уимблдона. Я не участвую в политической жизни, как это было десять лет назад. И я не говорю с представителями турнирп. Но мне сказали, что там настроены очень серьезно. Бойкот, в данном случае — очень агрессивная вещь. Думаю, есть более удачные решения», — приводит слова Джоковича Tennis.com.