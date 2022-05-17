Теннисистка Павлюченкова вынуждена досрочно завершить сезон

Финалистка Открытого чемпионата Франции по теннису 2021 года, вторая ракетка России Анастасия Павлюченкова заявила, что досрочно завершает сезон из-за травмы.

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«Травма ограничивает меня физически и морально. Последние два турнира показали мне, что боль не отступает, поэтому я приняла решение продолжать реабилитацию и вернуться сильнее в следующем году», – цитирует ТАСС пост Павлюченковой в соцсетях.

В этом году россиянка провела три матча на Australian Open, один матч турнира в Мадриде и одну встречу на турнире в Риме. Павлюченкова проиграла в матче первого круга в одиночном разряде, но в команде с соотечественницей Вероникой Кудерметовой стала победительницей турнира в парном разряде.

30-летнюю спортсменку беспокоит давняя травма колена. Павлюченкова занимает 21-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), являясь обладательницей 12 титулов под эгидой этой организации. Самым значительным достижением теннисистки на турнирах Большого шлема стал выход в финал Roland Garros в 2021 году. В том же году она взяла олимпийское «золото» в миксте в паре с Андреем Рублевым, а в составе сборной России завоевала Кубок Билли Джин Кинг.