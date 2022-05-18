Гаске после победы над Медведевым установил редкое достижение

Бывшая седьмая ракетка мира, французский теннисист Ришар Гаске, который вчера, 17 мая, в двух сетах обыграл второго номера рейтинга ATP Даниила Медведева, установил редкое достижение. Теперь в активе Гаске есть победа над каждым номером в топ-100 мировой классификации. Об этом сообщается в официальном «твиттере» Tennis TV.

Ранее Гаске никогда не побеждал игрока, занимавшего в момент матча с Ришаром второе место в рейтинге ATP. При этом у француза есть победа над лидером классификации. В апреле 2005 года Ришар в Монте-Карло обыграл швейцарца Роджера Федерера, который на тот момент был первой ракеткой мира.