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5 часов назад

Ришар Гаске, победив Даниила Медведева, установил редкое достижение

Чемпионат.com

Бывшая седьмая ракетка мира, французский теннисист Ришар Гаске, который вчера, 17 мая, в двух сетах обыграл второго номера рейтинга ATP Даниила Медведева, установил редкое достижение. Теперь в активе Гаске есть победа над каждым номером в топ-100 мировой классификации. Об этом сообщается в официальном «твиттере» Tennis TV.

Гаске после победы над Медведевым установил редкое достижение
Фото: ReutersReuters

Ранее Гаске никогда не побеждал игрока, занимавшего в момент матча с Ришаром второе место в рейтинге ATP. При этом у француза есть победа над лидером классификации. В апреле 2005 года Ришар в Монте-Карло обыграл швейцарца Роджера Федерера, который на тот момент был первой ракеткой мира.

В четвертьфинале турнира в Женеве Ришар Гаске сыграет с поляком Камилем Майхшаком.

Теннис,Даниил Медведев,Ришар Гаске,Роджер Федерер,
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