Украинская теннисистка Ястремская о россиянах: ждем от них реакции, публичного отстранения

"Мы ждем от них реакции, публичного отстранения. Им нужно высказать свое мнение. Было бы неплохо, если бы завтра российские спортсмены перестали молчать. Они должны выступить с критикой во всеуслышание, иначе мы не сможем играть с ними на турнирах и других соревнованиях", — передает слова Ястремской