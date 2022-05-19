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51 минуту назад

Украинская теннисистка Ястремская о россиянах: ждем от них реакции, публичного отстранения

Газета.Ruиещё 4

Украинская теннисистка Даяна Ястремская высказалась об отстранении российских теннисистов от Уимблдона.

Украинская теннисистка Ястремская о россиянах: ждем от них реакции, публичного отстранения
Фото: EPAEPA

"Мы ждем от них реакции, публичного отстранения. Им нужно высказать свое мнение. Было бы неплохо, если бы завтра российские спортсмены перестали молчать. Они должны выступить с критикой во всеуслышание, иначе мы не сможем играть с ними на турнирах и других соревнованиях", — передает слова Ястремской

RMC Sport. 20 апреля организаторы Уимблдона приняли решение не допускать российских и белорусских спортсменов. Изначально министр спорта Великобритании Найджл Хаддлстон заявил, что в организации хотят получить подтверждение в письменном виде от российских теннисистов, где они укажут, что не получают поддержки от президента Владимира Путина, России или Белоруссии.

Но в итоге к таким действиям не пришлось прибегать. Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) и Женская теннисная ассоциация (WTA) обсуждают вопрос о проведении турнира вне зачета очков. Уимблдон стартует в конце июня. Ранее сообщалось, что генеральный директор WTA Стив Саймон официально порекомендовал лишить Уимблдон рейтинговых очков.

Теннис,Российские спортсменки,Стив Саймон,Даяна Ястремская,Владимир Путин,
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