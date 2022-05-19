Украинская теннисистка Ястремская о россиянах: ждем от них реакции, публичного отстранения

Украинская теннисистка Даяна Ястремская высказалась об отстранении российских теннисистов от Уимблдона.
"Мы ждем от них реакции, публичного отстранения. Им нужно высказать свое мнение. Было бы неплохо, если бы завтра российские спортсмены перестали молчать. Они должны выступить с критикой во всеуслышание, иначе мы не сможем играть с ними на турнирах и других соревнованиях", — передает слова Ястремской
RMC Sport. 20 апреля организаторы Уимблдона приняли решение не допускать российских и белорусских спортсменов. Изначально министр спорта Великобритании Найджл Хаддлстон заявил, что в организации хотят получить подтверждение в письменном виде от российских теннисистов, где они укажут, что не получают поддержки от президента Владимира Путина, России или Белоруссии.
Но в итоге к таким действиям не пришлось прибегать. Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) и Женская теннисная ассоциация (WTA) обсуждают вопрос о проведении турнира вне зачета очков. Уимблдон стартует в конце июня. Ранее сообщалось, что генеральный директор WTA Стив Саймон официально порекомендовал лишить Уимблдон рейтинговых очков.