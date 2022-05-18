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2 часа назад

Медведев оценил готовность к «Ролан Гаррос»

Lenta.ru

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал о готовности к «Ролан Гаррос»-2022. Его слова передает Ubitennis.

Медведев оценил готовность к «Ролан Гаррос»
Фото: ReutersReuters

Спортсмен заявил, что не считает себя фаворитом предстоящего турнира.

«Но я действительно хочу хорошо сыграть. Если я смогу вернуться на свой уровень, я могу быть опасен», — поделился он.

Ранее форму Медведева перед Открытым чемпионатом Франции 2022 года оценил двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский.

«Медведев сможет подойти к "Ролан Гаррос" в хорошей форме», — поделился он.

В начале апреля сообщалось, что Медведев перенес операцию по удалению грыжи. Спортсмен пропустил несколько недель тренировок и вернулся на корт в 17 мая на турнире категории ATP-250 в Женеве, где в первом матче потерпел поражение от французского теннисиста Ришара Гаске.

Теннис,Андрей Ольховский,Даниил Медведев,Ришар Гаске,
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