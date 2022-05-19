Российские теннисисты узнали соперников на «Ролан Гаррос»

Турнир состоится с 22 мая по 5 июня.

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Сегодня, 19 мая, прошла жеребьевка Открытого чемпионата Франции 2022 года в мужском одиночном разряде.

Отметим, что по итогам мероприятия стали известны соперники двух российских теннисистов, а именно Даниила Медведева и Андрея Рублева.

Добавим, что вторая ракетка мира сыграет на старте соревнований против Факундо Баньиса из Аргентины, а Рублев, занимающий седьмое место в рейтинге ATP, встретится с представителем Южной Кореи Квон Сонву.