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47 минут назад

Касаткина об отстранении от «Уимблдона»: «Мы не хотим лишаться работы, но от нас мало что зависит»

Sports.ruиещё 1

Дарья Касаткина прокомментировала отстранение от «Уимблдона» и других британских турниров.

Касаткина: «Мы не хотим лишаться работы, но от нас мало что зависит»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

– Приятно, что за нас заступились. Ситуация сложная, даже рассуждать на эту тему сейчас очень непросто. Мы не хотим лишаться работы, это очевидно. И мы рады, что наш условный работодатель нас поддерживает. Сейчас сложные времена для всех, для украинцев и Украины вообще в невероятной степени, это даже не обсуждается.

– Как думаешь, приведут ли эти слова к конкретным действиям или все останется так, как есть?

– Очень сложно сказать. ATP и WTA ведут все эти разговоры, и пока еще нет четкого понимания. На этой неделе была новость, что британские турниры WTA пройдут без снятия очков, по «Уимблдону» – пока неизвестно. Мы тоже все ждем, пока не очень понимаем, что происходит. От нас мало что зависит, – цитирует Касаткину «Спорт-Экспресс».

Теннис,Дарья Касаткина,
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