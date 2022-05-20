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30 минут назад

Бывшая первая ракетка мира Энен выступила против отстранения россиян от Уимблдона

Газета.Ru

Семикратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Жюстин Энен заявила, что не поддерживает решение организаторов Уимблдона отстранить российских и белорусских теннисистов от турнира. Слова бельгийки передает журналист издания Sudinfo.be Ив Симон в соцсетях.

Энен выступила против отстранения россиян от Уимблдона
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Напомним, решение организаторов Уимблдона идет вразрез с позицией Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и Женской теннисной ассоциации (WTA), которые разрешают спортсменам из России и Белоруссии играть, но только в нейтральном статусе.

«Я против решения Уимблдона. Это деликатная ситуация. Я пытаюсь поставить себя на место российских и украинских игроков. Политику и спорт смешивать нельзя», — сказала Энен.

Напомним, что 20 апреля организаторы Уимблдона приняли решение не допускать российских и белорусских спортсменов к турниру. На фоне этого появилась информация, что WTA и ATP рассматривают заморозку очков на турнире.

Уимблдон 2022 года пройдет с 27 июня по 10 июля.

Ранее сообщалось, что «Ролан Гаррос» на своем официальном сайте опубликовал результаты список соперников российских теннисистов.

По итогам жеребьевки в соперники российскому лидеру Даниилу Медведеву достался аргентинец Факундо Баньис, а Андрей Рублев сыграет с южнокорейцем Квоном Сонву. Аслану Карацеву и Карену Хачанову предстоит сыграть с участниками отборочных квалификационных соревнований.

Теннис,Аслан Карацев,Даниил Медведев,Карен Хачанов,Андрей Рублев,
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