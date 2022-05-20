Энен выступила против отстранения россиян от Уимблдона

Семикратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Жюстин Энен заявила, что не поддерживает решение организаторов Уимблдона отстранить российских и белорусских теннисистов от турнира. Слова бельгийки передает журналист издания Sudinfo.be Ив Симон в соцсетях.

Напомним, решение организаторов Уимблдона идет вразрез с позицией Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и Женской теннисной ассоциации (WTA), которые разрешают спортсменам из России и Белоруссии играть, но только в нейтральном статусе.

«Я против решения Уимблдона. Это деликатная ситуация. Я пытаюсь поставить себя на место российских и украинских игроков. Политику и спорт смешивать нельзя», — сказала Энен.

Напомним, что 20 апреля организаторы Уимблдона приняли решение не допускать российских и белорусских спортсменов к турниру. На фоне этого появилась информация, что WTA и ATP рассматривают заморозку очков на турнире.

Уимблдон 2022 года пройдет с 27 июня по 10 июля.

Ранее сообщалось, что «Ролан Гаррос» на своем официальном сайте опубликовал результаты список соперников российских теннисистов.