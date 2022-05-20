РУСАДА проводит расследование в отношении тренера, призывавшего употреблять допинг

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) проводит расследование в отношении тренера Алексея Рожнова, который, по словам теннисистки Елизаветы Деминой, призывал ее употреблять мельдоний. Об этом сообщает «Матч ТВ».

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Ранее Демина получила трехлетнюю дисквалификацию за употребление мельдония. На «Матч ТВ» вышло интервью спортсменки, в котором она рассказала, что к применению запрещенного вещества ее склонял тренер.

В допинг-пробе 20-летней cпортcменки, взятой 23 ноября на турнире в Казани, был обнаружен мельдоний. Тенниcиcтка была временно отcтранена от cоревнований 21 января 2022 года, а неделю cпуcтя была признана виновной в применении запрещенного вещеcтва.

Срок дисквалификации Деминой истечет 20 января 2025 года.

Ранее сообщалось, что лыжник сборной России Александр Большунов стал самым проверяемым РУСАДА лыжником с начала 2022 года.