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1 час назад

РУСАДА проводит расследование в отношении тренера, призывавшего теннисистку употреблять допинг

Газета.Ru

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) проводит расследование в отношении тренера Алексея Рожнова, который, по словам теннисистки Елизаветы Деминой, призывал ее употреблять мельдоний. Об этом сообщает «Матч ТВ».

РУСАДА проводит расследование в отношении тренера, призывавшего употреблять допинг
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Ранее Демина получила трехлетнюю дисквалификацию за употребление мельдония. На «Матч ТВ» вышло интервью спортсменки, в котором она рассказала, что к применению запрещенного вещества ее склонял тренер.

В допинг-пробе 20-летней cпортcменки, взятой 23 ноября на турнире в Казани, был обнаружен мельдоний. Тенниcиcтка была временно отcтранена от cоревнований 21 января 2022 года, а неделю cпуcтя была признана виновной в применении запрещенного вещеcтва.

Срок дисквалификации Деминой истечет 20 января 2025 года.

Ранее сообщалось, что лыжник сборной России Александр Большунов стал самым проверяемым РУСАДА лыжником с начала 2022 года.

С января по апрель текущего года Большунов четыре раза проходил проверку на запрещенные вещества. В прошлом году лыжник за год проверялся пять раз.

Теннис,Александр Большунов,СБОРНАЯ РОССИИ,
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