РУСАДА проводит расследование в отношении тренера, призывавшего употреблять допинг

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) проводит расследование в отношении тренера Алексея Рожнова, который, по словам теннисистки Елизаветы Деминой, призывал ее употреблять мельдоний. Об этом сообщает «Матч ТВ».
Ранее Демина получила трехлетнюю дисквалификацию за употребление мельдония. На «Матч ТВ» вышло интервью спортсменки, в котором она рассказала, что к применению запрещенного вещества ее склонял тренер.
В допинг-пробе 20-летней cпортcменки, взятой 23 ноября на турнире в Казани, был обнаружен мельдоний. Тенниcиcтка была временно отcтранена от cоревнований 21 января 2022 года, а неделю cпуcтя была признана виновной в применении запрещенного вещеcтва.
Срок дисквалификации Деминой истечет 20 января 2025 года.
Ранее сообщалось, что лыжник сборной России Александр Большунов стал самым проверяемым РУСАДА лыжником с начала 2022 года.
С января по апрель текущего года Большунов четыре раза проходил проверку на запрещенные вещества. В прошлом году лыжник за год проверялся пять раз.