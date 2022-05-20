Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+28° в 
USD 58.89EUR 60.90
Войти в почту
1 час назад

Теннисист Хачанов оценил санкции против россиян фразой «большинство не за нас»

Lenta.ru

Российский теннисист Карен Хачанов высказался о санкциях против отечественных спортсменов. Его слова приводит «Чемпионат.com».

Теннисист Хачанов оценил санкции против россиян фразой «большинство не за нас»
Фото:  REUTERS / MIKE SEGAR REUTERS / MIKE SEGAR

Хачанов оценил отстранение россиян от Уимблдона фразой «большинство не за нас». Он заявил, что теннис — индивидуальный вид спорта, где каждый думает о своих победах и заработках. Спортсмен посчитал, что иностранцы выступили не за россиян, а против дискриминационного решения организаторов турнира.

Российские теннисисты допущены до соревнований под эгидой Ассоциации теннисистов профессионалов (ATP) и Женской теннисной ассоциации (WTA) в нейтральном статусе. Спортсмены на турнирах лишены флага и гимна.

При этом россиян исключили из состава участников Кубка Дэвиса и Кубка Билли Джин Кинг в 2022 году. Кроме того, организаторы Уимблдона объявили, что не допустят к участию в турнире спортсменов из Белоруссии и России.

Теннис,Билли Джин,Карен Хачанов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители