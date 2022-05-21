Как весь теннисный мир поддержал Россию

«Я всегда буду осуждать любую войну, ведь сам пережил ее в детстве. Я знаю, насколько это эмоционально тяжело. В Сербии мы все помним, что произошло в 1999 году. На Балканах в новейшей истории случилось много войн. Однако я не могу поддержать решение Уимблдона и считаю это безумием. Когда политика вмешивается в спорт – это всегда плохо», - сказал Джокович журналистам в Белграде.