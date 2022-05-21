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49 минут назад

Медведев высказался о своем состоянии в преддверии старта «Ролан Гаррос»

Матч ТВ

Российский теннисист Даниил Медведев поделился ожиданиями от Открытого чемпионата Франции.

Медведев высказался о своем состоянии в преддверии «Ролан Гаррос»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

— Счастлив вернуться в тур. Чувствую себя прекрасно физически, и это самое главное. Хочу попытаться выиграть несколько матчей. Да, мне потребовалось определенное время, чтобы по-настоящему зарядиться энергией. Чувствовал, что мне нужен этот перерыв, возможно, для моего тела и для моей головы, — приводит слова Медведева официальный сайт турнира.

Медведев. занимающий второе место в мировом рейтинге, стартует на «Ролан Гаррос» матчем с аргентинцем Факундо Баньисом. Турнир пройдет в Париже с 22 мая по 5 июня.

Теннис,Даниил Медведев,
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