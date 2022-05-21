Медведев высказался о своем состоянии в преддверии «Ролан Гаррос»

— Счастлив вернуться в тур. Чувствую себя прекрасно физически, и это самое главное. Хочу попытаться выиграть несколько матчей. Да, мне потребовалось определенное время, чтобы по-настоящему зарядиться энергией. Чувствовал, что мне нужен этот перерыв, возможно, для моего тела и для моей головы, — приводит слова Медведева официальный сайт турнира.