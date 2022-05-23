Стивенс поддержала санкции к Уимблдону из-за отстранения россиян

Член совета игроков Женской теннисной ассоциации (WTA), американка Слоан Стивенс прокомментировала решение организации лишить Уимблдон рейтинговых очков в ответ на отстранение спортсменов из России и Белоруссии.
Стивенс заявила, что спортсмены не должны терпеть дискриминацию.
«Думаю, что доcтаточно поcмотреть на наши принципы и то, за что выcтупает наш тур, чтобы понять, что мы не потерпим этого. А это именно то, что проиcходит», — приводит слова теннисистки журналист Бен Ротенберг в Twitter.
Напомним, в апреле организаторы третьего в сезоне турнира Большого шлема отказали в допуске на соревнования российским и белорусским теннисистам. Также игрокам из России и Белоруссии запретили выступать на травяных турнирах в Великобритании под эгидой Ассоциации лаун-тенниса (LTA).
Также присуждать очки участникам Уимблдона отказались Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) и Международная федерация тенниса (ITF).
Уимблдонский теннисный турнир продлится с 27 июня по 10 июля.
Ранее титулованный австрийский теннисист Доминик Тим на пресс-конференции прокомментировал решение ATP лишить Уимблдон-2022 рейтинговых очков.