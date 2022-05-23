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1 час назад

Квитова уверенно вышла во второй круг «Ролан Гаррос»

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Двукратная чемпионка Уимблдона, экс вторая ракетка мира чешка Петра Квитова вышла во второй круг «Ролан Гаррос». На старте турнира чешская теннисистка обыграла Анну Боднарь из Венгрии. Встреча закончилась со счётом 7:6 (7:0), 6:1.

Квитова уверенно вышла во второй круг «Ролан Гаррос»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Продолжительность матча составила 1 час 22 минуты. Квитова, занимающая 34-е место в рейтинге WTA, шесть раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из шести. Её соперница, являющаяся 61-й ракеткой мира, сделала четыре эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из трёх.

Следующей соперницей Квитовой станет Дарья Савилл из Австралии. Она на старте турнира обыграла гречанку Валентини Грамматикопулу со счётом 6:1, 6:2.

Теннис,Петр Квитов,
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