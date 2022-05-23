Российская теннисистка вышла во второй круг Roland Garros

Российская теннисистка Вероника Кудерметова в понедельник победила китаянку Линь Чжу в матче первого круга Roland Garros. Соревнования проходят в Париже.

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Встреча завершилась со счетом 6:4, 3:6, 6:3 в пользу Кудерметовой, посеянной на турнире под 29-м номером. Линь Чжу отобралась на турнир через квалификацию. В следующем раунде россиянка сыграет с победительницей встречи между соотечественницей Камиллой Рахимовой и Александрой Крунич из Сербии.

Кудерметовой 25 лет, она занимает 29-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). На счету россиянки одна победа на турнире под эгидой организации. На турнирах Большого шлема Кудерметова не проходила дальше третьего круга.

Линь Чжу располагается на 99-й позиции в рейтинге WTA. 28-летняя китаянка не побеждала на турнирах под эгидой организации. Линь Чжу не проходила дальше второго круга на турнирах Большого шлема.