Российская теннисистка вышла во второй круг Roland Garros

Российская теннисистка Вероника Кудерметова в понедельник победила китаянку Линь Чжу в матче первого круга Roland Garros. Соревнования проходят в Париже.
Встреча завершилась со счетом 6:4, 3:6, 6:3 в пользу Кудерметовой, посеянной на турнире под 29-м номером. Линь Чжу отобралась на турнир через квалификацию. В следующем раунде россиянка сыграет с победительницей встречи между соотечественницей Камиллой Рахимовой и Александрой Крунич из Сербии.
Кудерметовой 25 лет, она занимает 29-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). На счету россиянки одна победа на турнире под эгидой организации. На турнирах Большого шлема Кудерметова не проходила дальше третьего круга.
Линь Чжу располагается на 99-й позиции в рейтинге WTA. 28-летняя китаянка не побеждала на турнирах под эгидой организации. Линь Чжу не проходила дальше второго круга на турнирах Большого шлема.
Roland Garros завершится 5 июня, он проводится на грунтовом покрытии и является вторым турниром Большого шлема в сезоне. Общий призовой фонд соревнований составляет €43,6 млн. Действующей победительницей турнира является чешка Барбора Крейчикова, в понедельник уступившая в первом круге турнира француженке Диан Парри (6:1, 2:6, 3:6).