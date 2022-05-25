Организаторы Уимблдона могут подать в суд на WTA и АТР

Организаторы Уимблдона рассматривают возможность обратиться в суд из-за решения Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) и Женской теннисной ассоциации (WTA) не присваивать игрокам рейтинговые очки за выступление на турнире, сообщает The Times.

Как отмечает издание, организаторы уже связались с юристами по поводу возможного нарушения договоренности с руководящими органами мирового тенниса. Организаторы других турниров Большого шлема — Открытого чемпионата Австралии, Открытого чемпионата Франции и Открытого чемпионата США — рассматривают возможность предложить Уимблдону поддержку в рамках совместных действий.

В апреле Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета (AELTC) и Ассоциация лаун-тенниса (LTA) объявили, что россиянам и белорусам запрещено выступать на Уимблдоне и других турнирах в Великобритании в 2022 году из-за событий на Украине. Впоследствии ATP и WTA решили не присуждать рейтинговые очки за выступление на Уимблдоне.