Джокович разгромил соперника на старте «Ролан Гаррос»

Продолжительность матча составила ровно 2 часа. Джокович девять раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал восемь брейк-пойнтов из 18. На счету Нисиоки — шесть эйсов, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из шести.