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2 часа назад

Действующий чемпион Новак Джокович разгромил соперника на старте «Ролан Гаррос»

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20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира серб Новак Джокович успешно стартовал на Открытом чемпионате Франции – 2022.

Джокович разгромил соперника на старте «Ролан Гаррос»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В первом круге Джокович (1) уверенно обыграл представителя Японии Йосихито Нисиоку со счётом 6:3, 6:1, 6:0.

Продолжительность матча составила ровно 2 часа. Джокович девять раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал восемь брейк-пойнтов из 18. На счету Нисиоки — шесть эйсов, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из шести.

В следующем раунде Джокович сразится с победителем матча Алекс Молчан (Словакия) – Федерико Кория (Аргентина).

Общий призовой фонд «Ролан Гаррос» составил € 43 600 000. Действующим чемпионом соревнований является именно Джокович.

Теннис,Новак Джокович,
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