Джокович оценил решение об отстранении россиян от Уимблдона

Первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович раскритиковал решение Уимблдона не допускать россиян и белорусов к соревнованиям. Об этом пишет «Чемпионат».
Он рассказал, что организаторам турнира предлагали альтернативные варианты от правительства Великобритании, но они все равно решили отстранить россиян и белорусов.
«Это было неверным решением, я его совсем не поддерживаю. Но в наше время - это очень деликатная тема. Организаторы могли бы учесть, к примеру, рекомендации ATP и WTA по выставочным мероприятиям с игроками из России, Беларуси и Украины, играющими во время турниров «Большого шлема»», - объяснил спортсмен.
По словам Джоковича, были и другие идеи. К примеру, теннисисты могли сыграть в миксте и отдать все деньги пострадавшим на Украине. Однако в итоге приняли другое решение, которое затрагивает сразу две группы игроков. Он подчеркнул, что от этой ситуации в проигрыше оказались все.
Ранее сообщалось, что француз Лука Пуй стал первым теннисистом, отказавшимся выступить на Уимблдоне из-за отстранения россиян и белорусов.