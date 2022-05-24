Джокович оценил решение об отстранении россиян от Уимблдона

«Это было неверным решением, я его совсем не поддерживаю. Но в наше время - это очень деликатная тема. Организаторы могли бы учесть, к примеру, рекомендации ATP и WTA по выставочным мероприятиям с игроками из России, Беларуси и Украины, играющими во время турниров «Большого шлема»», - объяснил спортсмен.