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1 час назад

Джокович оценил решение об отстранении россиян от Уимблдона

Елена Прошина

Первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович раскритиковал решение Уимблдона не допускать россиян и белорусов к соревнованиям. Об этом пишет «Чемпионат».

Джокович оценил решение об отстранении россиян от Уимблдона
Фото: ReutersReuters

Он рассказал, что организаторам турнира предлагали альтернативные варианты от правительства Великобритании, но они все равно решили отстранить россиян и белорусов.

«Это было неверным решением, я его совсем не поддерживаю. Но в наше время - это очень деликатная тема. Организаторы могли бы учесть, к примеру, рекомендации ATP и WTA по выставочным мероприятиям с игроками из России, Беларуси и Украины, играющими во время турниров «Большого шлема»», - объяснил спортсмен.

По словам Джоковича, были и другие идеи. К примеру, теннисисты могли сыграть в миксте и отдать все деньги пострадавшим на Украине. Однако в итоге приняли другое решение, которое затрагивает сразу две группы игроков. Он подчеркнул, что от этой ситуации в проигрыше оказались все.

Ранее сообщалось, что француз Лука Пуй стал первым теннисистом, отказавшимся выступить на Уимблдоне из-за отстранения россиян и белорусов.

Теннис,Новак Джокович,
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