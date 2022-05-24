Азаренко прокомментировала отстранении от «Уимблдона»

Я не считаю это темой для обсуждения. Я считаю, что нужно стремиться быть полезной, но при этом выполнять свою работу. Я теннисистка, это моя работа, и я буду и дальше ее выполнять. При этом я стараюсь быть максимально полезной, не афишируя это в соцсетях, как многие люди.