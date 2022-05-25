Рублев едва не нанес травму работнику корта

"Конечно, я сожалею о том, что сделал. Недопустимо бить так, как я ударил по мячу. Лучше бы я просто ударил ракеткой по скамье, потому что мяч может кому-то навредить… Вот тогда и возникает проблема. Это непрофессионально с моей стороны, и, надеюсь, я никогда не поступлю так снова", — приводит слова Рублева ASAP Sports.