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1 час назад

Рублев едва не нанес травму работнику корта на "Ролан Гаррос"

Советский спортиещё 1

Олимпийский чемпион Токио в миксте Андрей Рублев стал участником скандального эпизода на "Ролан Гаррос".

Рублев едва не нанес травму работнику корта
Фото: EPAEPA

В конце первого сета матча первого круга против корейца Квон Суна россянин, проигравший тай-брейк, со всей силы запустил мяч в рекламный щит, от которого тот едва не отрикошетил в сотрудника корта, успевшего увернуться от снаряда в последний момент.

"Конечно, я сожалею о том, что сделал. Недопустимо бить так, как я ударил по мячу. Лучше бы я просто ударил ракеткой по скамье, потому что мяч может кому-то навредить… Вот тогда и возникает проблема. Это непрофессионально с моей стороны, и, надеюсь, я никогда не поступлю так снова", — приводит слова Рублева ASAP Sports.

Добавим, что встреча в итоге завершилась со счетом 6:7, 6:3, 6:2, 6:4 в пользу Рублева, который вышел во второй круг соревнований.

Теннис,Андрей Рублев,
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