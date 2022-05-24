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1 час назад

Соперника Медведева на «Ролан Гаррос» могут лишить премии после потери сознания

Спорт день за днем

Соперника Даниила Медведева на турнире «Ролан Гаррос» Факундо Баньиса может быть лишен премиальных за выступление на соревновании. Такие меры могут применить к спортсмену, если выяснится, что он вышел на корт, понимая, что не сможет играть из-за незалеченной травмы, сообщает Daily Express.

Соперника Медведева на «Ролан Гаррос» могут лишить премии из-за потери сознания
Фото: EPAEPA

Баньис потерял сознание во время своей подачи во втором сете, когда счет был 1:5. Неделей ранее спортсмен снялся с матча на турнире в Женеве из-а травмы. Если организаторы турнира решат, что теннисисту не стоило выходить на корт, начнется расследование. Если будет доказано, что он осознанно выступал с травмой, его могут лишить премии.

До начал турнира Даниил Медведев отмечал, что полностью готов к выступлению после операции по удалению грыжи. На восстановление ему понадобилось всего четыре недели, вместо шести, как ожидалось.

Российский теннисист на данный момент является второй ракеткой мира с 7980 очками. На первом месте находится сербский теннисит, 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович

Теннис,Даниил Медведев,Новак Джокович,
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