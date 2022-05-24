Соперника Медведева на «Ролан Гаррос» могут лишить премии из-за потери сознания

Соперника Даниила Медведева на турнире «Ролан Гаррос» Факундо Баньиса может быть лишен премиальных за выступление на соревновании. Такие меры могут применить к спортсмену, если выяснится, что он вышел на корт, понимая, что не сможет играть из-за незалеченной травмы, сообщает Daily Express.

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Баньис потерял сознание во время своей подачи во втором сете, когда счет был 1:5. Неделей ранее спортсмен снялся с матча на турнире в Женеве из-а травмы. Если организаторы турнира решат, что теннисисту не стоило выходить на корт, начнется расследование. Если будет доказано, что он осознанно выступал с травмой, его могут лишить премии.

До начал турнира Даниил Медведев отмечал, что полностью готов к выступлению после операции по удалению грыжи. На восстановление ему понадобилось всего четыре недели, вместо шести, как ожидалось.